Кравиц: во время тестов «Макларен» испугался самого себя и захотел сбить всех с толку
Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц высказался о неоднозначном выступлении «Макларен» во время предсезонных тестов в Бахрейне.
«На самом деле, у «Макларен» тесты прошли странно. Они очень хорошо провели первый день в пыльных условиях, после этого был неплохой второй день. А потом они будто стали такими застенчивыми и подумали: «Боже мой, лучше бы нам не показывать всё». Как будто они испугались.
Они испугались самих себя и не хотели выдавать все секреты, поэтому перестали показывать хорошее время, чтобы сбить всех с толку.
В этом будут некоторые сомнения, но они могут быть даже быстрее «Мерседеса». Некоторые ставят «Макларен» на второе место после «Ред Булл», — приводит слова Кравица Nextgen-Auto.
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