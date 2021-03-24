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Кравиц: во время тестов «Макларен» испугался самого себя и захотел сбить всех с толку

Кравиц: во время тестов «Макларен» испугался самого себя и захотел сбить всех с толку
Авто / Формула-1 0

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц высказался о неоднозначном выступлении «Макларен» во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«На самом деле, у «Макларен» тесты прошли странно. Они очень хорошо провели первый день в пыльных условиях, после этого был неплохой второй день. А потом они будто стали такими застенчивыми и подумали: «Боже мой, лучше бы нам не показывать всё». Как будто они испугались.

Они испугались самих себя и не хотели выдавать все секреты, поэтому перестали показывать хорошее время, чтобы сбить всех с толку.

В этом будут некоторые сомнения, но они могут быть даже быстрее «Мерседеса». Некоторые ставят «Макларен» на второе место после «Ред Булл», — приводит слова Кравица Nextgen-Auto.

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