В «Уильямсе» опровергли информацию о том, что он может стать командой-сателлитом «Рено»

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито опроверг информацию о том, что коллектив рассматривает возможность не просто перейти на силовые установки «Рено», но и стать командой-сателлитом, существенно полагаясь на какую-либо из заводских конюшен.

Напомним, «Уильямс» сотрудничают с «Мерседесом», однако «Рено» заинтересован в появлении клиентской команды для продвижения своих молодых пилотов. Напомним, в новом сезоне у «Рено» будет только собственная заводская команда «Альпин».

«Если мы будем совершенствоваться и сможем улучшить результаты, мы будем более привлекательными для производителей. Но наша чёткая цель — оставаться независимой командой и не быть купленными любой другой командой или производителем.



«Уильямс» всегда был независимым. Для нас клиентская команда — это команда, которая вовсе не имеет или владеет небольшим количеством независимой от производителя собственности. И такое определение нас не устраивает.



Мы хотим быть отдельной командой, потому что гонки являются нашим основным делом, и должны оставаться им вне зависимости от производителя, который решает, будем мы участвовать или нет. Это поставит под вопрос наше существование», — приводит слова Капито Autosport.