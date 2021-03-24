Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Уильямсе» опровергли информацию о том, что он может стать командой-сателлитом «Рено»

В «Уильямсе» опровергли информацию о том, что он может стать командой-сателлитом «Рено»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито опроверг информацию о том, что коллектив рассматривает возможность не просто перейти на силовые установки «Рено», но и стать командой-сателлитом, существенно полагаясь на какую-либо из заводских конюшен.

Напомним, «Уильямс» сотрудничают с «Мерседесом», однако «Рено» заинтересован в появлении клиентской команды для продвижения своих молодых пилотов. Напомним, в новом сезоне у «Рено» будет только собственная заводская команда «Альпин».

«Если мы будем совершенствоваться и сможем улучшить результаты, мы будем более привлекательными для производителей. Но наша чёткая цель — оставаться независимой командой и не быть купленными любой другой командой или производителем.

«Уильямс» всегда был независимым. Для нас клиентская команда — это команда, которая вовсе не имеет или владеет небольшим количеством независимой от производителя собственности. И такое определение нас не устраивает.

Мы хотим быть отдельной командой, потому что гонки являются нашим основным делом, и должны оставаться им вне зависимости от производителя, который решает, будем мы участвовать или нет. Это поставит под вопрос наше существование», — приводит слова Капито Autosport.

«Уильямс» назначил нового технического директора, который работал в «Фольксвагене»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021