Эдди Джордан — о взносе в $ 200 млн для новых команд: в Формуле-1 образовался картель

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о введении взноса $ 200 млн для новых команд за приход в серию.

«Думаю, что это в корне неправильно. Я вижу, что это повышает ценность нынешних команд, и люди, скорее, купят уже существующую, чем придут в чемпионат с новой. Получается, будто нынешние команды организовали картель.



Я не сторонник этой идеи, потому что она в каком-то смысле делает Формулу-1 франшизой и ограничивает команды вроде «Джордана».



Моя команда прошла через Формулу-4, Формулу-3 и Ф-3000, выигрывала все гонки в этих сериях и смогла получить суперлицензию, чтобы двигаться вперёд. Сейчас это невозможно, поэтому я абсолютно против этого», — приводит слова Джордана RaceFans.

Напомним, в Формуле-1 было введено новое правило, согласно которому потенциальная команда-новичок должна заплатить за вступление в серию взнос в размере $ 200 млн, который будет распределён между действующими участниками. Этот взнос компенсирует командам потерю части призовых, которые достанутся новичку.