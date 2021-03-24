Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Фернандо Алонсо по-прежнему считает, что он лучше Ферстаппена, Хэмилтона и Феттеля

Фернандо Алонсо по-прежнему считает, что он лучше Ферстаппена, Хэмилтона и Феттеля
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового сезона. Испанец пропустил последние два сезона, но спустя длительную паузу вернулся в «Королевские гонки».

Алонсо признался, что он впечатлён уровнем молодых пилотов, которые появились в Формуле-1. В то же время испанец поделился мнением о борьбе со своими старыми соперниками.

«Мак Ферстаппен уже несколько лет находится на высочайшем уровне. Но он является представителем младшего поколения.

Борьба с Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном? Это будет непросто, но я по-прежнему лучше», — приводит слова Алонсо GPBlog со ссылкой на интервью испанца BBC.

Новый сезон Формулы-1 стартует уже в конце марта. Программу чемпионата откроет этап, который будет проходить в Бахрейне.

Алонсо «ждёт сюрпризов», когда все команды покажут свой реальный темп
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021