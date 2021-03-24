Фернандо Алонсо по-прежнему считает, что он лучше Ферстаппена, Хэмилтона и Феттеля

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового сезона. Испанец пропустил последние два сезона, но спустя длительную паузу вернулся в «Королевские гонки».

Алонсо признался, что он впечатлён уровнем молодых пилотов, которые появились в Формуле-1. В то же время испанец поделился мнением о борьбе со своими старыми соперниками.

«Мак Ферстаппен уже несколько лет находится на высочайшем уровне. Но он является представителем младшего поколения.

Борьба с Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном? Это будет непросто, но я по-прежнему лучше», — приводит слова Алонсо GPBlog со ссылкой на интервью испанца BBC.

Новый сезон Формулы-1 стартует уже в конце марта. Программу чемпионата откроет этап, который будет проходить в Бахрейне.