Фернандо Алонсо по-прежнему считает, что он лучше Ферстаппена, Хэмилтона и Феттеля
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового сезона. Испанец пропустил последние два сезона, но спустя длительную паузу вернулся в «Королевские гонки».
Алонсо признался, что он впечатлён уровнем молодых пилотов, которые появились в Формуле-1. В то же время испанец поделился мнением о борьбе со своими старыми соперниками.
«Мак Ферстаппен уже несколько лет находится на высочайшем уровне. Но он является представителем младшего поколения.
Борьба с Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном? Это будет непросто, но я по-прежнему лучше», — приводит слова Алонсо GPBlog со ссылкой на интервью испанца BBC.
Новый сезон Формулы-1 стартует уже в конце марта. Программу чемпионата откроет этап, который будет проходить в Бахрейне.
Алонсо «ждёт сюрпризов», когда все команды покажут свой реальный темп
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