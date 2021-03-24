«Меня бросили к волкам». Риккардо вспомнил, как дебютировал в Формуле-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о дебюте в Формуле-1. Австралиец дебютировал в «Королевсикх гонках» в 2011 году. Он впервые вышел на трассу на Гран-при Великобритании. Риккардо признался, что посоветовал бы самому себе быть более спокойным во время дебюта.

«Помню мою первую гонку в Сильверстоуне. Я хотел сделать больше. Но, если честно, меня бросили к волкам. Мне сообщили, что я выйду на старт, лишь за неделю до гонки. Я оказывал на самого себя слишком большое давление.

Подготовка была не идеальной. Пытался получить как можно больше информации за короткий отрезок времени. Хотел стать героем, хотя нужно было просто запомнить базовую информацию», — цитирует Риккардо RacingNews365 со ссылкой на интервью «Макларену».