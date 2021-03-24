Бергер: у Феттеля впереди ещё три-четыре хороших года, если он сам этого захочет

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о перспективах немецкого гонщика Себастьяна Феттеля, который в новом сезоне будет выступать за «Астон Мартин». В прошлом сезоне Феттель был пилотом «Феррари», но команда выступила неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов.
«У Себастьяна впереди ещё три-четыре хороших года, если он этого сам захочет.
Первоочередная задача — вновь регулярно попадать на подиум. В прошлом году «Рейсинг Пойнт» выиграла одну гонку. С Себастьяном команда будет иметь больше шансов на победу.
На мой взгляд, Себастьян может добиться в команде успеха. Посмотрим, насколько она действительно хороша», — цитирует Бергера PlanetF1 со ссылкой на Formel1.de.
В «Астон Мартин» Феттель сменил Серхио Переса, перешедшего в «Ред Булл».
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