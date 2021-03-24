Штайнер рассказал об общих чертах Мика Шумахера и его отца

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о первых впечатлениях от работы с новичком команды Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. По словам Штайнера, сотрудники «Феррари», работавшие с Михаэлем, уже нашли много общего у легенды и его сына.

«Я никогда не работал с Михаэлем и не знал его хорошо. Я мог судить о нём только по роликам на ТВ и статьях в газетах. Знаю, что он был очень трудолюбив.

В нашей команде есть сотрудники из «Феррари», которые работали с Михаэлем. И они говорили мне, каким он был. Они его очень хорошо знали. Эти ребята эмоционально восприняли переход в команду Мика. Они рассказали мне, как Михаэль трудился. И я думаю, что Мик очень похож на отца. Он упорно работает, хочет всё знать, хочет учиться, становиться лучше, каждый день, каждую минуту», — цитирует Штайнера Motorsport.