Штайнер рассказал об общих чертах Мика Шумахера и его отца

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о первых впечатлениях от работы с новичком команды Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. По словам Штайнера, сотрудники «Феррари», работавшие с Михаэлем, уже нашли много общего у легенды и его сына.
«Я никогда не работал с Михаэлем и не знал его хорошо. Я мог судить о нём только по роликам на ТВ и статьях в газетах. Знаю, что он был очень трудолюбив.
В нашей команде есть сотрудники из «Феррари», которые работали с Михаэлем. И они говорили мне, каким он был. Они его очень хорошо знали. Эти ребята эмоционально восприняли переход в команду Мика. Они рассказали мне, как Михаэль трудился. И я думаю, что Мик очень похож на отца. Он упорно работает, хочет всё знать, хочет учиться, становиться лучше, каждый день, каждую минуту», — цитирует Штайнера Motorsport.
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