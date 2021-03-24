Эксперт Sky Sports: Ферстаппен лучше Хэмилтона, он голоднее до побед

Эксперт Sky Sports Саймон Лэзенби поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1. Лэзенби назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена фаворитом, несмотря на доминирование гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Просто посмотрите на то, с чем к новому сезону подходит Хэмилтон. Он только что расстался со своей правой рукой и другом Марком Хайнесом, решившим заняться новым бизнесом. Он только что заключил новый контракт, подписав соглашение лишь пять недель назад. Он подписал контракт с «Мерседесом» на год. Рассчитывает выиграть титул и уйти? Он уже достиг всего, о чём мечтал.
Если он обойдёт Михаэля Шумахера по количеству титулов, то закончит карьеру? Я думаю, что да. Но сейчас речь о противостоянии Льюиса и Макса. Если «Ред Булл» удастся хорошо начать, то у нас будет отличный чемпионат.
На мой взгляд, Макс — лучший пилот чемпионата. И я не пытаюсь как-то обидеть Льюиса, нельзя не уважать того, чего он достиг. Но Макс голоднее, ведь он столько ждал», — цитирует Лэзенби GPBlog.
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