«Полное неуважение». Муж Клэр Уильямс раскритиковал авторов Drive to Surivie

Марк Харрис, супруг бывшего руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс, раскритиковал авторов документального сериала Drive to Survive. Харрис остался недоволен тем, что в третьем сезоне сериала не было уделено должное внимание продаже команды.

«Сложно скрыть расстройство и недовольство последним сезоном сериала Drive to Survive. Идея проекта заключается в том, чтобы познакомить болельщиков поближе с Формулой-1, показать им закулисье, рассказать о важнейших событиях.

Удивительно, что авторы нашли более важные сюжеты (не считая COVID-19), чем продажу одной из самых исторически значимых, успешных и ценных команд в истории Формулы-1. Команда выступает более 50 лет, 16 раз выигрывала чемпионат мира, а управлял этим легендарный сэр Фрэнк Уильямс. И теперь семья Уильямсов ушла из Формулы-1, приняв активное участие в формировании вида спорта. Тем не менее, эта история в сериале лишь слегка упоминается. Какой стыд. Это полное неуважение к сэру Фрэнку Уильямсу, Клэр и команде», — написал Харрис в своём «инстаграме».