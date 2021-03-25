Баттон оценил шансы Хэмилтона вновь стать чемпионом Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился ожиданиями от первой гонки сезона. В грядущий уик-энд очередной чемпионат стартует в Бахрейне. Несмотря на проблемы, с которыми «Мерседес» столкнулся во время тестов, Баттон считает пилота команды Льюиса Хэмилтона фаворитом.
«У Хэмилтона будет конкуренция, которую, я уверен, он и сам хочет получить. У него есть напарник Валттери Боттас, который относительно конкурентоспособен. Но ещё лучше, когда есть другая команда, которая готова соперничать с тобой.
Думаю, Макс Ферстаппен будет его главным конкурентом в 2021 году. Жду с нетерпением первую гонку.
На мой взгляд, Хэмилтон и «Мерседес» — фавориты, команда выиграла семь последних чемпионатов. У них есть огромный опыт, но он есть и у «Ред Булл». Конкуренция команд — отличная новость для Формулы-1 и фанатов.
Даже если вы болеете за Хэмилтона, всё равно хочется увидеть его борьбу с конкурентами. На мой взгляд, у Льюиса очень хороший шанс выиграть чемпионат в восьмой раз в истории.
Ферстаппен невероятно быстр, у него фантастическая скорость, прирождённый талант. Безусловно, он находится на уровне с Льюисом. На мой взгляд, причина его нестабильности кроется в команде. Он оказывает слишком большое давление на себя, так как болид не обладает необходимыми возможностями», — цитирует Баттона Daily Express со ссылкой на Sky Sports.
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