Зак Браун объяснил, почему не позвал бы Хэмилтона в «Макларен»

Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что не стал бы приглашать в команду пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, если он покинет немецкий коллектив по окончании сезона. Хэмилтон свой первый титул выиграл с «Маклареном» в 2008 году.

«Учитывая, в каком мы сейчас состоянии, нет, я бы не стал его подписывать. Мы довольны Риккардо и Норрисом, у них долгосрочные контракты.

Если бы у нас было свободное место, то, конечно, я бы позвал Льюиса. Но мы стремимся создавать команду на будущее. Поэтому у нас такое сочетание опыта и молодости.

Если сейчас вернуть Хэмилтона, то это будет путешествие на год-два. А мы понимаем, что сейчас не готовы бороться за чемпионский титул. Нам нужно подготовить пилотов к тому моменту, когда будет такой шанс. Даниэль уже готов. Но, как мне кажется, сейчас для Льюиса в «Макларене» неподходящее время», — цитирует Брауна DailyMail.