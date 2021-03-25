Алонсо объяснил, почему верит в успех «Альпин» после посещения базы команды

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от базы команды в Энстоуне. До возвращения в Формулу-1 испанец в последний раз был там в 2009 году, когда выступал за «Рено».



«Всё очень изменилось, и это хороший знак. Если бы спустя десять лет там всё было на своих местах, то был бы повод задуматься. Очень сильно обновились как база, так и завод в Вири, во Франции. Там работает гораздо больше людей и технологии вышли на совершенно новый уровень по сравнению с тем, что было 15 лет назад», — приводит слова испанца Autosport.



Фернандо покинул Ф-1 в конце 2018 года, отправившись добывать «Тройную корону», то есть вдобавок к Гран-при Монако выиграть «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана». Несмотря на двухлетнюю паузу, испанец уверен в своих силах.



«Я не боюсь каких-то вызовов. Середина пелотона сейчас очень плотная, поэтому нам надо идеально выступать каждую гонку, чтобы получать очки. Можно сказать, что после двухлетнего отсутствия мне предстоит вспомнить или выучить заново некоторые вещи, но что касается работы с командой и вождения — я думаю, что готов. Я два года был на гонках почти каждые выходные, я не сидел на месте. Так что всё должно пройти нормально», — отметил Алонсо.