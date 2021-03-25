Головня, Ермохин и Астапов будут выступать за «Лукойл» в новом сезоне RDS GP

Российская команда «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» назвала состав пилотов на новый сезон RDS GP. Коллектив почти полностью обновил свой состав, сохранив только киевского дрифтера Алексея Головню — действующего чемпиона RDS GP.

В новом сезоне его напарниками станут екатеринбуржский пилот Андрей Астапов и красноярец Дмитрий Ермохин. Гонщики продолжат выступать на своих автомобилях — Головня сядет за руль Toyota GT86, Ермохин станет пилотировать Nissan Silvia S15, а Астапов будет участвовать в серии на Lexus IS 200.

«С каждым годом мы становимся всё больше вовлечены в эти соревнования и привлекаем ресурсы основной команды «Лукойл Рейсинг». В прошлом сезоне практически на все этапы мы привозили инженера из кольцевой команды и продолжим делать тоже самое в этом. Мы стараемся показать нашим пилотам в дрифте значимость работы с телеметрией, сбора и анализа информации для того, чтобы побеждать.

В 2021 году российская дрифт-серия станет чуть ли не самым сильным дрифтовым чемпионатом в мире, так что нашей задачей было подобрать стабильный и сильный состав пилотов, способных регулярно набирать большое количество очков. Это будет играть ключевую роль, когда в зачёт чемпионата идут результаты всех этапов.

Так что я рад представить пилотов, которые вместе с Алексеем Головнёй поедут в составе «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим». Это Дмитрий Ермохин и Андрей Астапов.

Оба гонщика очень сильно провели прошлый сезон и обратили на себя наше внимание. С Дмитрием мы впервые встретились ещё в ходе прошлого сезона и сразу же предложили поехать за команду. Если не учитывать вычитание одного худшего результата по итогам прошлого года, то Дмитрий вообще занял бы пятое место. В любом случае два подиума и четвёртое место в шести этапах прошлого года впечатлили нас достаточно для того, чтобы пригласить Дмитрия Ермохина в «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим».

С Андреем Астаповым мы впервые встретились в конце 2019 и весь прошлый год наблюдали друг за другом. С нашей очки зрения, если Андрею дать возможность просто заниматься дрифтом, не думая о финансовом вопросе, и дать чуть больше наших знаний в области автоспорта, то он станет очень результативным пилотом.

Со своей стороны, мы надеемся, что приглашения Дмитрия и Андрея в «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» даст им исключительной мотивации для того, чтобы провести свой лучший сезон в RDS GP.

Алексей Головня новый контракт получил фактически на автодроме в Сочи, после заезда топ-16. За два года в «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» Алексей стал лидером команды и пилотом, который сейчас является одним из сильнейших в дрифте. Защитить титул, как правило, гораздо сложнее, чем завоевать его первый раз, но мы надеемся, что шансы снова оказаться первым будут высоки», — отметил руководитель «Лукойл Рейсинг» Евгений Малиновский.