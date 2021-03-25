Юки Цунода: Гасли — очень быстрый напарник, хочу у него научиться

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от дебюта в Формуле-1. Японский гонщик впервые выступит в Формуле-1, он дебютирует во время Гран-при Бахрейна.

«Мой дебют в Формуле-1 в грядущие выходные в Бахрейне станет большим шагом после Формулы-2. Во время межсезонья я пилотировал старые болиды Ф-1, а затем у нас были трёхдневные тесты в Бахрейне. Поэтому я чувствую, что уже хорошо готов.

Мне нужно было многому научиться, привыкнуть к мощности болида, работе тормозов, всем кнопкам и рычагам на руле. Во время тестов я пытался понять, как машина реагирует на управление. Я провёл много времени, изучая полученную информацию. И я чувствую, что добился в этом успеха.

Думаю, что болид стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, у меня хорошие ощущения, машина стала мощнее. Но до первого Гран-при мы не сможем сделать выводы, во время тестов всё бывает иначе.

Я также готовился в физическом плане, каждый день тренировался и работал над тем, в чём, как мне кажется, надо было прибавить. Я с нетерпением жду начала сезона. Постараюсь с первых гонок выжимать максимум. Надеюсь, к середине сезона всё сложится, и у нас будут хорошие результаты.

У меня опытный и очень быстрый напарник. Хочу научиться у него. Я — первый японский пилот с 2014 года. Понимаю, что от меня много ждут японские фанаты. Постараюсь принести им радость», — цитирует Цуноду пресс-служба «Хонды».