Юки Цунода: Гасли — очень быстрый напарник, хочу у него научиться

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от дебюта в Формуле-1. Японский гонщик впервые выступит в Формуле-1, он дебютирует во время Гран-при Бахрейна.
«Мой дебют в Формуле-1 в грядущие выходные в Бахрейне станет большим шагом после Формулы-2. Во время межсезонья я пилотировал старые болиды Ф-1, а затем у нас были трёхдневные тесты в Бахрейне. Поэтому я чувствую, что уже хорошо готов.
Мне нужно было многому научиться, привыкнуть к мощности болида, работе тормозов, всем кнопкам и рычагам на руле. Во время тестов я пытался понять, как машина реагирует на управление. Я провёл много времени, изучая полученную информацию. И я чувствую, что добился в этом успеха.
Думаю, что болид стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, у меня хорошие ощущения, машина стала мощнее. Но до первого Гран-при мы не сможем сделать выводы, во время тестов всё бывает иначе.
Я также готовился в физическом плане, каждый день тренировался и работал над тем, в чём, как мне кажется, надо было прибавить. Я с нетерпением жду начала сезона. Постараюсь с первых гонок выжимать максимум. Надеюсь, к середине сезона всё сложится, и у нас будут хорошие результаты.
У меня опытный и очень быстрый напарник. Хочу научиться у него. Я — первый японский пилот с 2014 года. Понимаю, что от меня много ждут японские фанаты. Постараюсь принести им радость», — цитирует Цуноду пресс-служба «Хонды».
- 25 марта 2021
-
21:40
-
20:48
-
20:41
-
19:53
-
19:17
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
17:12
-
16:54
-
16:47
-
15:43
-
15:20
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
12:21
-
11:35
-
10:49
-
09:46
-
00:22
- 24 марта 2021
-
23:05
-
21:25
-
20:33
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57
-
12:41
-
11:53
-
10:41
-
09:59