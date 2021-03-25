Сотрудников британской команды Ф-1 поместили на карантин в Бахрейне

Сотрудники некой британской команды Формулы-1 были помещены на карантин в Бахрейне, сообщает The Sun. По данным издания, сотрудники были изолированы после того, как сдали положительные тесты на коронавирус. Теперь они ждут результаты повторных тестов.

В нынешнем сезоне в Формуле-1 действуют строгие правила. Кроме того, власти Бахрейна тестируют всех, кто прилетает в королевство. Пока гости страны ждут результаты тестов, они должны находиться на изоляции в гостинице.

Британский таблоид утверждает, что на изоляцию были помещены не ключевые сотрудники команды, поэтому угрозы отмены Гран-при Бахрейна нет.

Первый этап нового сезона Формулы-1 стартует уже в грядущий уик-энд. В прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса организаторы провели всего 17 этапов чемпионата.