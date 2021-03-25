Рассчитана стоимость рекламных постов в «инстаграмах» пилотов Формулы-1

Издание Formule1 подсчитало, сколько пилоты Формулы-1 могли бы зарабатывать на рекламных постах. Стоимость поста рассчитана исходя из количества подписчиков.

Естественно, самый привлекательный «инстаграм» у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он лидирует с огромным отрывом: на него подписаны более 20,4 млн человек. Рекламный пост на такую аудиторию обошёлся бы в $ 67,7 тыс.

На двухзначные суммы могут рассчитывать гонщик «Феррари» Шарль Леклер, пилот «Макларена» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В их аккаунтах рекламный пост стоил бы от $ 12,2 тыс. до $ 12,5 тыс.

Довольно привлекательны для рекламодателя Ландо Норрис («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Феррари») и Валттери Боттас («Мерседес»). На них подписаны от 1,7 до 2,2 млн человек.

Стоимость постов в «инстаграмах» пилотов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»), 20,4 млн подписчиков, $ 67780 – стоимость поста

2. Шарль Леклер («Феррари»), 3,7 млн, $ 12495

3. Даниэль Риккардо («Макларен»), 3,7 млн, $ 12413

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 3,6 млн, $ 12200

5. Ландо Норрис («Макларен»), 2,2 млн, $ 7395

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»), 2,1 млн, $ 6963

7. Карлос Сайнс («Феррари»), 1,8 млн, $ 6266

8. Валттери Боттас («Мерседес»), 1,7 млн, $ 5908

9. Джордж Расселл («Уильямс»), 930 тыс., $ 4631

10. Ромен Грожан, 907 тыс., $ 4513.