Рассчитана стоимость рекламных постов в «инстаграмах» пилотов Формулы-1

Издание Formule1 подсчитало, сколько пилоты Формулы-1 могли бы зарабатывать на рекламных постах. Стоимость поста рассчитана исходя из количества подписчиков.
Естественно, самый привлекательный «инстаграм» у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он лидирует с огромным отрывом: на него подписаны более 20,4 млн человек. Рекламный пост на такую аудиторию обошёлся бы в $ 67,7 тыс.
На двухзначные суммы могут рассчитывать гонщик «Феррари» Шарль Леклер, пилот «Макларена» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В их аккаунтах рекламный пост стоил бы от $ 12,2 тыс. до $ 12,5 тыс.
Довольно привлекательны для рекламодателя Ландо Норрис («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Феррари») и Валттери Боттас («Мерседес»). На них подписаны от 1,7 до 2,2 млн человек.
Стоимость постов в «инстаграмах» пилотов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»), 20,4 млн подписчиков, $ 67780 – стоимость поста
2. Шарль Леклер («Феррари»), 3,7 млн, $ 12495
3. Даниэль Риккардо («Макларен»), 3,7 млн, $ 12413
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 3,6 млн, $ 12200
5. Ландо Норрис («Макларен»), 2,2 млн, $ 7395
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»), 2,1 млн, $ 6963
7. Карлос Сайнс («Феррари»), 1,8 млн, $ 6266
8. Валттери Боттас («Мерседес»), 1,7 млн, $ 5908
9. Джордж Расселл («Уильямс»), 930 тыс., $ 4631
10. Ромен Грожан, 907 тыс., $ 4513.
- 25 марта 2021
-
21:40
-
20:48
-
20:41
-
19:53
-
19:17
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
17:12
-
16:54
-
16:47
-
15:43
-
15:20
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
12:21
-
11:35
-
10:49
-
09:46
-
00:22
- 24 марта 2021
-
23:05
-
21:25
-
20:33
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57
-
12:41
-
11:53
-
10:41
-
09:59