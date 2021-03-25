Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне

Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна. Он признался, что будет считать успехом, если пилоты команды смогут добраться до финиша. В новом сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1.

«Что будет успешным выступлением? Если они приведут болиды к финишу и ничего не произойдёт. Задача — получить максимальный опыт пилотирования болида в течение уик-энда. Им сейчас нужно именно это, важно учиться и быть подготовленными к следующему сезону, когда у нас, надеемся, будет более качественный болид.

Но я жду, что наши пилоты финишируют. Для нас это будет успехом, учитывая, что у нас в команде два новичка. Выполнить эту задачу будет непросто», — цитирует Штайнера GPFans.

Штайнер признал, что «Хаасу» будет трудно набрать очки в этом сезоне Формулы-1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021