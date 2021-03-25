Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна. Он признался, что будет считать успехом, если пилоты команды смогут добраться до финиша. В новом сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1.
«Что будет успешным выступлением? Если они приведут болиды к финишу и ничего не произойдёт. Задача — получить максимальный опыт пилотирования болида в течение уик-энда. Им сейчас нужно именно это, важно учиться и быть подготовленными к следующему сезону, когда у нас, надеемся, будет более качественный болид.
Но я жду, что наши пилоты финишируют. Для нас это будет успехом, учитывая, что у нас в команде два новичка. Выполнить эту задачу будет непросто», — цитирует Штайнера GPFans.
- 25 марта 2021
-
21:40
-
20:48
-
20:41
-
19:53
-
19:17
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
17:12
-
16:54
-
16:47
-
15:43
-
15:20
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
12:21
-
11:35
-
10:49
-
09:46
-
00:22
- 24 марта 2021
-
23:05
-
21:25
-
20:33
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57
-
12:41
-
11:53
-
10:41
-
09:59