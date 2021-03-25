Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна. Он признался, что будет считать успехом, если пилоты команды смогут добраться до финиша. В новом сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1.

«Что будет успешным выступлением? Если они приведут болиды к финишу и ничего не произойдёт. Задача — получить максимальный опыт пилотирования болида в течение уик-энда. Им сейчас нужно именно это, важно учиться и быть подготовленными к следующему сезону, когда у нас, надеемся, будет более качественный болид.

Но я жду, что наши пилоты финишируют. Для нас это будет успехом, учитывая, что у нас в команде два новичка. Выполнить эту задачу будет непросто», — цитирует Штайнера GPFans.