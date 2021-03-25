Формула-1 представила интро нового сезона. Видео
На странице «Формулы-1» в «Твиттере» было опубликовано интро нового сезона.
«Новый сезон, новые пилоты, новое интро… За дело», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Сезон-2021 стартует завтра, 26 марта. На Гран-при Бахрейна в Сахире пройдут свободные заезды. Начало — в 14:30 мск.
С 12 по 14 марта в Бахрейне проходили предсезонные тесты. Лучшим за все три дня испытаний стал результат голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Он показал такой результат, хотя не использовал самый мягкий тип шин — «суперсофт». У четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля предпоследний результат, так как из-за технических проблем с болидом у немца не было шансов провести квалификационные попытки.
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