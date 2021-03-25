Мазепин считает, что «Хаас» сможет побороться с одной командой

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин предположил, что его команда поборется с «Уильямсом» за звание предпоследней в сезоне-2021 Формулы-1.
«По итогам тестов у меня сложилось мнение, что мы будем бороться с «Уильямсом». На этом, наверное, всё. По моим оценкам, остальные команды пока слишком далеко от нас.
Мик сейчас — один из лучших молодых пилотов на рынке. То, что он оказался в «Хаасе», для меня лично стало сюрпризом, потому что таких гонщиков мало. Возможность работать с лучшими — это трудно, они никогда не дадут тебе шанса расслабиться, и это именно то, что нужно такой команде, как «Хаас». Эта команда нуждается в двух пилотах, которые голодны до побед и которые хотят на долгое время остаться в Формуле-1. Уверен, вместе с Миком мы сможем улучшать машину, и я надеюсь, что у нас будут хорошие результаты в 2022 году», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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