Себастьян Феттель назвал новую машину в честь девушки Джеймса Бонда

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель придумал имя для новой машины. Своему болиду AMR21 он дал имя Ханни Райдер.
Ханни Райдер — девушка Джеймса Бонда из фильма «Доктор Ноу» 1962 года. Тогда её роль исполнила актриса Урсула Андресс.
Феттель перешёл в «Астон Мартин» (ранее — «Рейсинг Пойнт») по окончании прошлого сезона. В «Астон Мартин» напарником Феттеля будет Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла. В прошлом сезоне Феттель был пилотом «Феррари», но команда выступила неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов.
На предсезонных тестах в Бахрейне четырёхкратный чемпион мира Феттель показал предпоследний результат, так как из-за технических проблем с болидом у немца не было шансов провести квалификационные попытки.
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