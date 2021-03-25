Мазепин — о своей репутации: мои гонки смотреть никогда не скучно

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин ответил на вопрос, хотел бы он каким-то образом изменить свою репутация гонщика. Считается, что Мазепин очень жёстко борется на трассе, на грани дозволенного.
«Я большой противник моментов, когда люди пытаются быть теми, кем они не являются. Считаю, что такая модель поведения выглядит несолидно. Особо не думаю, кем бы я хотел быть. Я гонщик и занимаюсь этим всю жизнь, у меня это хорошо получается. Самое главное для меня — делать максимум на трассе. Это тяжёлая цель, над которой придется много трудиться. Поэтому работы достаточно.
Пусть те, кто смотрят мои гонки, сами решат по поводу моей репутации. Точно могу сказать одно — мои гонки смотреть никогда не скучно, я не сдаюсь просто так», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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