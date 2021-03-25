Вольф анонсировал интересную новинку «Мерседеса»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что его команда Формулы-1 намерена использовать на Гран-при Бахрейна некую новинку, которая должна удивить соперников.



«Вы ещё даже не видели, что мы намерены установить на машину. Конечно, остаётся пространство для инноваций, что всегда меня радует. Каждый день мы стараемся сделать что-то немного необычное. Я не уверен, что это обеспечит большую разницу в скорости машины, но будет хорошо, если это сработает», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Canal+.



В сезоне-2020 «Мерседес» удивил соперников системой DAS, которая позволяла менять угол схождения передних колёс благодаря движению рулевой колонки вперёд или назад. В 2021 году эта система запрещена.