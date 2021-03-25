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«Хаас» не будет обновлять болид после этапа в Имоле

«Хаас» не будет обновлять болид после этапа в Имоле
Авто / Формула-1 0

«Хаас» не будет обновлять болид после второго этапа Формулы-1 в сезоне-2021, который пройдёт в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля, сообщил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

«У нас есть поздняя разработка, которую мы представим в Имоле, но это последний шаг в доводке автомобиля. После этого мы больше не будем менять машину.

В Имоле мы добавим несколько незначительных деталей, больших изменений не будет. Это просто маленькие детали, которые мы не успели доработать. Не то чтобы мы опаздывали или что-то в этом роде. Несколько месяцев назад мы уже знали, что они не будут готовы вовремя», — приводит слова Штайнера Crash.net.

В новом сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1.

Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне
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