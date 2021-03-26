Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 26 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, вторая начнётся в 18:00.
В сезоне-2020 Формулы-1 чемпионом стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот титул стал седьмым в карьере. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 32 очка и остался на 14-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1
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