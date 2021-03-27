Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 18:00 по московскому времени.
В сезоне-2020 Формулы-1 чемпионом стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот титул стал седьмым в карьере. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 32 очка и остался на 14-й позиции. В сезоне-2021 в Формуле-1 дебютирует четвёртый в истории пилот из России — гонщик «Хааса» Никита Мазепин.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации
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