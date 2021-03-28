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Формула-2. Бахрейн. Третья гонка. Онлайн-трансляция

Формула-2. Бахрейн. Третья гонка. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Сегодня, 28 марта, состоится третья и основная гонка первого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Начало гонки запланировано на 14:00 по московскому времени.

В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».

Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке в воскресенье предшествуют две спринтерские гонки в субботу, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:

Формула-2. Бахрейна. Третья гонка. Текстовая трансляция.

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