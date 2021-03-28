Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 18:00
Сегодня, 28 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
В сезоне-2020 Формулы-1 чемпионом стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот титул стал седьмым в карьере. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 32 очка и остался на 14-й позиции. В сезоне-2021 в Формуле-1 дебютирует четвёртый в истории пилот из России — гонщик «Хааса» Никита Мазепин.
Начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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