Хэмилтон намерен и дальше становиться на колено. Надеется, что это вызовет вопросы у детей

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон объявил о намерении преклонять колено перед гонками в знак борьбы с расизмом и в новом сезоне. По его словам, такие действия со временем могут привести к тому, что подрастающее поколение будет интересоваться у родителей, что заставляет спортсменов идти на такой жест.
«Я планирую и дальше становиться на колено. Думаю, очень важно, чтобы дети, которые смотрят наш спорт, видели церемонию коленопреклонения. Тогда они спросят у родителей, почему мы так делаем. Поинтересуются, ради чего мы становимся на колено. Это приведёт к неудобным вопросам и разговорам.
Это будет значить, что родителям нужно будет заниматься самообразованием, а также заботиться об образовании детей. Наш бой ещё не выигран. Борьба будет продолжаться долгое время. Уверен, что мы в хорошей ситуации и нас ждёт здоровая дискуссия. Я рад становиться на колено. Я дал знать сообществу чернокожих, что слышу его голос и стою рядом. Мне не под силу исправить всё, но я рад помогать», — приводит слова британца ESPN.
- 26 марта 2021
-
00:50
-
00:35
- 25 марта 2021
-
23:45
-
22:32
-
21:40
-
20:48
-
20:41
-
19:53
-
19:17
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
17:12
-
16:54
-
16:47
-
15:43
-
15:20
-
14:37
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
12:21
-
11:35
-
10:49
-
09:46
-
00:22
- 24 марта 2021
-
23:05
-
21:25
-
20:33
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57