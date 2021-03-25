Хэмилтон намерен и дальше становиться на колено. Надеется, что это вызовет вопросы у детей

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон объявил о намерении преклонять колено перед гонками в знак борьбы с расизмом и в новом сезоне. По его словам, такие действия со временем могут привести к тому, что подрастающее поколение будет интересоваться у родителей, что заставляет спортсменов идти на такой жест.

«Я планирую и дальше становиться на колено. Думаю, очень важно, чтобы дети, которые смотрят наш спорт, видели церемонию коленопреклонения. Тогда они спросят у родителей, почему мы так делаем. Поинтересуются, ради чего мы становимся на колено. Это приведёт к неудобным вопросам и разговорам.

Это будет значить, что родителям нужно будет заниматься самообразованием, а также заботиться об образовании детей. Наш бой ещё не выигран. Борьба будет продолжаться долгое время. Уверен, что мы в хорошей ситуации и нас ждёт здоровая дискуссия. Я рад становиться на колено. Я дал знать сообществу чернокожих, что слышу его голос и стою рядом. Мне не под силу исправить всё, но я рад помогать», — приводит слова британца ESPN.