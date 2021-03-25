Хаккинен раскритиковал Окона и сказал, что ему нельзя доверять

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о дуэте «Альпин» в лице Фернандо Алонсо и Эстебана Окона. По словам финна, Окон не из тех напарников по команде, которым можно доверять.

«Мне бы хотелось сказать что-то хорошее об Оконе, но я не знаю его. Из интервью и из тех разговоров, которые мне довелось слышать о нём, это не тот напарник по команде, которого мне хотелось бы видеть. Напарнику нужно доверять, общаться, делиться. Я бы не доверял Эстебану. Это звучит жёстко, но что есть, то есть. Возможно, это немного грубо, ведь я не знаю его лично, но я сделал выводы на основе интервью и общения.

Что касается Алонсо, он — матадор. Он затмит Окона, не думаю, что у Эстебана будут хотя бы какие-то шансы. У Окона есть опыт и скорость, но Фернандо не оставит ему шансов», — приводит слова Хаккинена PlanetF1.