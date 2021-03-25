Источник: в случае победы Шварцмана в гонке Формулы-2 российский гимн исполнен не будет

Гонщик программы SMP Racing и член Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, будет лишён возможности услышать гимн России в случае победы на этапах Ф-2, сообщает RaceFans со ссылкой на собственные источники. Кроме того, в случае попадания Шварцмана на подиум флаг страны также использоваться не будет.

Де-юре санкции CAS не должны были коснуться Формулы-2, так как наказание российских спортсменов касаются только чемпионатов мира. Но в связи с тем, что этапы Ф-2 проводятся в рамках гоночных уик-эндов чемпионата мира Формулы-1, было принято соответствующее решение.

Напомним, в Формуле-1 в 2021 году будет выступать Никита Мазепин. Он лишён возможности выступать под флагом России, но болид его команды, «Хаас», окрашен в цвета российского флага.