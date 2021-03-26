Сотрудники «Астон Мартин» помещены на карантин в Бахрейне. В команде два случая COVID-19

25 марта стало известно, что сотрудники британской команды Формулы-1 были помещены на карантин в преддверии Гран-при Бахрейна. Теперь же стало известно, о какой команде именно идёт речь. В изоляцию попали сотрудники «Астон Мартин», сообщает RaceFans. В команде зафиксированы два случая коронавируса.

Отметим, что в минувшем сезоне в «Рейсинг Пойнт» (предшественнице «Астон Мартин»), также фиксировались случаи COVID-19, из-за чего боевые пилоты пропускали даже этапы чемпионата.

В нынешнем сезоне в Формуле-1 действуют строгие правила по предупреждению распространения коронавируса. Власти Бахрейна тестируют всех, кто прилетает в королевство. Пока гости страны ждут результаты тестов, они должны находиться на изоляции в гостинице.

Первый этап нового сезона Формулы-1 стартует уже в грядущий уик-энд. В прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса организаторы провели всего 17 этапов чемпионата.