Мазепин заявлен в Формуле-1 как спортсмен, представляющий РАФ

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин представлен в заявочном листе Гран-при Бахрейна, как спортсмен, представляющий РАФ (Российскую Автомобильную Федерацию), сообщает RaceFans. Соответственно, в протоколах и титрах телевизионной трансляции рядом с фамилией россиянина вместо флага будет написано RAF.

Мазепин из-за постановления ВАДА не сможет на протяжении всего сезона выступать под флагом России. В чемпионате он будет представлен, как нейтральный спортсмен. Это связано с тем, что Формула-1 имеет статус чемпионата мира, что подпадает под ограничения по использованию российской символики.

Напомним, что в «Хаасе» всё же нашли способ обозначить в команде присутствие пилота из России. Болиды команды получили ливрею в цветах российского флага. ВАДА в связи с этим открывало расследование. Ранее сообщалось, что пилот Ф-2 Роберт Шварцман также не сможет использовать российскую символику при попадании на подиум, однако эта информация пока неофициальная.