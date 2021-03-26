Шварцман рассказал, считает ли себя фаворитом нового сезона Формулы-2

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман рассказал, считает ли он себя фаворитом нового сезона Формулы-2 и станет ли нынешний сезон Ф-2 для него финальным, даже если не удастся пробиться в Формулу-1.
«Я самому себе никаких статусов не выдаю, и мне не нравится, когда кто-то называет меня фаворитом или как-то ещё. Это просто новый сезон, всё начинается с начала, к тому же у нас новый формат с тремя гонками за этап. Плюс будут некоторые новые трассы, на которых мы не гонялись в прошлом сезоне. Не считаю, что обязательно буду доминировать. Мы с командой просто хотим хорошо выполнить свою работу. Хочу выступать стабильнее, чем в прошлом году.
Зимой мы помимо прочего работали над квалификациями. Знаю, что в прошлом сезоне были некоторые проблемы. Иногда просто не везло, но в большинстве случаев я просто работал не так хорошо, как должен был. Теперь нужно свести всё воедино. Я уверен, что с моей командой, моей машиной мы способны справиться, прибавить. Просто нужно работать, концентрироваться и выдавать в квалификации нужный результат. Думаю, в этом году всё будет лучше.
Могу ли я остаться в Ф-2 ещё на сезон? Это интересный вопрос! Если честно, я просто сконцентрирован на нынешнем сезоне, не хочу заглядывать слишком далеко. Прошлый сезон получился захватывающим, интересным, я многому научился. К сожалению, вторая половина сложилась не так, как мне хотелось бы. Но, возможно, в прошлом году я ещё был не совсем готов, чтобы стать чемпионом. Я концентрируюсь на этом сезоне и надеюсь, что мы с командой добьёмся результата, которого хотим. Нужно сначала хорошо поработать, а потом уже думать о будущем», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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