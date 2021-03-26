Шварцман: со стороны «Феррари» нет никакого давления или чего-то такого

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман рассказал, что пока не знает, будет ли у него в этом сезоне возможность принять участие в гоночных уик-эндах Формулы-1, поработав на первых пятничных тренировках.
«Особо не думаю о том, будут ли у меня практики в Формуле-1. Мне очень понравился опыт управления болидом Ф-1, и, конечно, мне хотелось бы вновь его получить в будущем. Но сейчас я концентрируюсь на Формуле-2, на этапе в Бахрейне. Это главное.
Со стороны „Феррари“ нет никакого давления или чего-то такого. „Феррари“ не ставила передо мной какой-либо конкретной задачи на этот сезон Формулы-2, не говорила: тебе нужно сделать это, и тогда ты что-то получишь в ответ. Они помогают мне, делают всё необходимое, чтобы я становился лучше. Я и моя команда тоже должны выполнять работу со своей стороны, чтобы добиться нужных результатов», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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