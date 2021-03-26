Алонсо: удивлён тем, что многие обсуждают мой возраст. Я не настолько старый

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о своём возвращении в Формулу-1.
«Многие задаются вопросами по поводу моего возраста, но я слегка удивлён этим. Я не настолько старый. Парню, который доминирует в этом виде спорта, 36 лет. Я не старше его на 20 лет», — приводит слова Алонсо BBC.
Помимо этого, Алонсо оценил свою готовность к новому сезону.
«Когда я решил вернуться, я пытался сосредоточиться не только на физической, но и на технической подготовке. Я старался быть в курсе языка Формулы-1, который, по сравнению с другими чемпионатами, немного более технический.
Адаптация всегда занимает время, а я ещё не готов на 100 процентов. Думаю, у многих такая же ситуация. Некоторые поменяли команду, некоторым просто нужно приспособиться к новым аэродинамическим правилам и шинам.
Ты всегда чувствуешь себя комфортнее после четырёх, пяти, шести гонок. Я доволен своим состоянием, но после нескольких гонок буду чувствовать себя лучше», — сказал гонщик.
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