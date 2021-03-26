Хэмилтон: сейчас мы не самые быстрые, но для «Мерседеса» это очень интересно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от старта сезона-2021.

«Каждый год имеет место некоторая неизвестность, но, конечно, с каждым разом у нас появляется лучшее понимание того, что происходит с машиной. Для нас, как для команды, всё это очень интересно. На данный момент мы не самые быстрые. Как мы будем работать вместе, как объединимся, чтобы добраться туда, где мы хотим быть?



Мы находимся в наилучшей форме, учитывая, что у нас было всего три дня тестов. Инженеры и конструкторы проделали очень много аналитической работы, чтобы понять, в чём проблема, и изменить ситуацию в лучшую сторону за короткий период времени. Уверен, что они сделали всё, что могли. Думаю, они продолжат суетиться, чтобы довести машину до желаемого состояния», — приводит слова Хэмилтона The Race.