Шарль Леклер: в новом сезоне буду тщательнее выбирать, с кем бороться на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о большом количестве аварий, в которые он попадал в сезоне-2020.

«В прошлом году у команды определённо были непростые времена, и я был чрезвычайно мотивирован, чтобы сделать что-то особенное. Иногда это приводило к авариям на трассе, что не очень здорово.



Это были мои ошибки. Всегда пытался понять, почему я их допускал, и старался не повторять. Я всё равно буду так же мотивирован, чтобы попытаться добиться отличных результатов, и мы должны будем оценить нашу готовность, чтобы адаптировать мою агрессивность на трассе. Конечно, я постараюсь больше не допускать таких ошибок.



Возможно, я буду тщательнее выбирать, с кем бороться на трассе. В прошлом году, например, я боролся с «Ред Булл», за которым было невозможно удержаться на протяжении оставшейся гонки. Попасть в аварию в этом эпизоде было достаточно глупо, учитывая, что я боролся за позицию, которую не мог удержать. Но во многих других случаях это помогло достичь лучшего результата», — приводит слова Леклера Crash.net.