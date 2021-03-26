Льюис Хэмилтон: не думаю, что завершу карьеру в этом году
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможном завершении карьеры.
«В нынешней ситуации я не чувствую, что это конец моей карьеры. Но в ближайшие восемь месяцев я узнаю, готов ли я остановиться или нет. Лично я не думаю, что сделаю это, но никогда не знаешь, как всё сложится», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Хэмилтон становился чемпионом четыре раза подряд с 2017 года. По итогам предсезонных тестов в Бахрейне он показал пятое время, уступив Максу Ферстаппену («Ред Булл»), Юки Цуноде («Альфа Таури»), Карлосу Сайнсу («Феррари») и Кими Райкконену («Альфа Ромео»).
Сезон-2021 стартует сегодня, 26 марта. В Бахрейне пройдут свободные заезды. Начало — в 14:30 мск.
Хэмилтон: сейчас мы не самые быстрые, но для «Мерседеса» это очень интересно
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