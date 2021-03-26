Мазепин объяснил, почему взял себе девятый номер в Формуле-1

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему для выступлений в Формуле-1 выбрал себе постоянный номер 9.



«Мне 22 года, я родился в 1999 году. В детстве, когда можно было выбирать номер, превышающий общее число машин на гонку, я всегда выбирал 99-й. И это принесло мне много побед. В Формуле-1 я хотел вернуть себе этот номер, но под ним уже выступает Антонио Джовинацци. Тогда я узнал, что Маркус Эрикcсон отказался от своего девятого номера, поэтому решил его забрать», — рассказал Мазепин в интервью «Матч ТВ».



Гран-при Бахрейна — 2021 станет для Мазепина дебютным этапом в Формуле-1. Напарником Никиты в американской команде «Хаас» станет Мик Шумахер. Немец выбрал для выступлений постоянный номер 47.