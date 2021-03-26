Шумахер: однажды мне посоветовали остерегаться Мазепина, потому что он ездит агрессивно

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, как впервые встретился с россиянином Никитой Мазепиным, который будет его напарником в новом сезоне.

«Мы знаем друг друга с 2013 года, когда мы были напарниками в TonyKart. Недавно я вспомнил, что видел его на одной гонке, когда он ездил за Zanardi. Это был первый раз, когда я его заметил, потому что один из моих товарищей по команде сказал, что я должен быть осторожен, когда гоняюсь с ним. Потому что в плане борьбы он был довольно агрессивен.



После этого мы вместе выступали в некоторых чемпионатах, участвовали в каких-то гонках, так что мы всегда видели друг друга.



Думаю, уважение друг к другу есть. Очевидно, что теперь мы будем действительно тесно сотрудничать. Мы будем только вдвоём, так что будет интересно посмотреть, как всё пойдёт в этом году», — приводит слова Шумахера Motorsport.