Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция со Станиславом Черчесовым
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шумахер: однажды мне посоветовали остерегаться Мазепина, потому что он ездит агрессивно

Шумахер: однажды мне посоветовали остерегаться Мазепина, потому что он ездит агрессивно
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, как впервые встретился с россиянином Никитой Мазепиным, который будет его напарником в новом сезоне.

«Мы знаем друг друга с 2013 года, когда мы были напарниками в TonyKart. Недавно я вспомнил, что видел его на одной гонке, когда он ездил за Zanardi. Это был первый раз, когда я его заметил, потому что один из моих товарищей по команде сказал, что я должен быть осторожен, когда гоняюсь с ним. Потому что в плане борьбы он был довольно агрессивен.

После этого мы вместе выступали в некоторых чемпионатах, участвовали в каких-то гонках, так что мы всегда видели друг друга.

Думаю, уважение друг к другу есть. Очевидно, что теперь мы будем действительно тесно сотрудничать. Мы будем только вдвоём, так что будет интересно посмотреть, как всё пойдёт в этом году», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Штайнер: для «Хааса» будет успехом, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021