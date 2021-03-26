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Шарль Леклер: знаю, что для «Феррари» это будет очень трудный сезон

Шарль Леклер: знаю, что для «Феррари» это будет очень трудный сезон
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от нового сезона.

«Если быть реалистом, я знаю, это будет очень трудный сезон. Но это не влияет на мою мотивацию.

Если я чувствую, что с нынешней машиной шестое место — это максимум, которого мы можем добиться, — я не говорю о нынешнем сезоне — то я чрезвычайно мотивирован, чтобы попытаться финишировать в тройке лучших.

Так что, чего бы мы ни ожидали от самих себя, я всегда нахожу мотивацию, чтобы попытаться превзойти эти ожидания. Именно так я подойду к новому сезону.

Тесты длились всего три дня, что намного короче, чем то, к чему мы привыкли. Но я думаю, что мы сделали всё, что хотели в течение этих трёх дней, или, по крайней мере, всё, что могли. Так что я думаю, что это была хорошая подготовка, и теперь всё зависит от гонок, где мы увидим свой реальный уровень», — приводит слова Леклера RaceFans.

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