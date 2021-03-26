По плану «Мерседеса», к 2025 году четверть новых сотрудников будут составлять меньшинства

«Мерседес» представил новую программу по поддержке многообразия и инклюзивности, которая называется Accelerate 25.

«2020 год стал историческим не только в плане успехов команды на трассе, но и в плане наших основных ценностей и амбиций. Мы твёрдо убеждены в том, что более разнообразная и инклюзивная команда не только ускорит нашу работу, но и вдохновит других на постановку амбициозных целей в этой области.



Чтобы начать эту новую программу Accelerate 25, мы стремимся постоянно повышать наши стандарты набора сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы к 2025 году по крайней мере 25% всех новичков в нашей команде приходилось на меньшинства», — говорится в сообщении.

Помимо этого, для сотрудников команды будут проводиться тренинги и образовательные программы по соответствующей теме.