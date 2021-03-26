Хорнер: «Мерседес» выглядит угрожающе

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не обольщается после успешной первой свободной практики Гран-при Бахрейна, по итогам которой лучшее время показал Макс Ферстаппен. По словам функционера «Ред Булл», соперники из «Мерседеса» выглядят угрожающе.

«Всегда приятно видеть команду во главе протокола, но „Мерседес“ выглядит угрожающе. Мы не можем ничего гарантировать, но пока довольны своими выступлениями. Надеюсь, у нас хорошие исходные позиции, благодаря которым мы сможем прогрессировать на протяжении чемпионата», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомни, первое время на свободной тренировке Гран-при Бахрейна показал Макс Ферстаппен, второй результат у Валттери Боттаса из «Мерседеса», в топ-3 вошёл также Ландо Норрис, представляющий «Макларен».