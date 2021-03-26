Ферстаппен — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Норрис — 2-й, Мазепин — 20-й

На международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у Ландо Норриса из «Макларена». Топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Новый напарник Ферстаппена, Серхио Перес, показал десятое время. Фернандо Алонсо, вернувшийся после двух лет паузы в Формулу-1, стал 15-м.
Новичок Ф-1 Никита Мазепин из «Хааса», как и в первой практике, стал двадцатым, его напарник Мик Шумахер показал восемнадцатый результат.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,847
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,095
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,280
5. Валттери Ботттас («Мерседес) +0,371
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,383
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,447
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,546
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,636
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,656
11. Эстебан Окон («Альпин») +0,754
12. Шарль Леклер («Феррари») +0,765
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,893
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,922
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,923
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,015
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,484
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,450
19. Николас Латифи («Уильямс) +2,553
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,602.
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