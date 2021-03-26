Шварцман объяснил, почему его машина остановилась на трассе во время квалификации Ф-2

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал 12-й результат в квалификации бахрейнского этапа Формулы-2.
«Квалификация прошла не так, как мы хотели бы. Если честно, первая попытка была неплохой. Я допустил несколько небольших ошибок, которые ухудшили время круга по сравнению с результатами других, но я знаю, что мы могли бы показать такие же времена, как и ребята впереди.
На своей второй попытке я был полностью уверен, что мы сможем проделать по-настоящему хорошую работу. К сожалению, после прогревочного круга машина остановилась из-за того, что система перешла в аварийный режим работы. Такое происходит, если ты слишком сильно нажимаешь на тормоз и при этом держишь газ нажатым. Во время прогрева я превысил эту степень нажатия на тормоз, и моя машина заглохла. Я уже не мог заново стартовать, и мы, конечно, потеряли свою вторую попытку в квалификации и стартовую позицию в первой пятерке.
Я очень разочарован, но, судя по тестам, у нас отличный гоночный темп. Я постараюсь сделать в первой гонке всё, что в моих силах, посмотрим, где мы завершим её. Будет сложно, но я постараюсь пройти как можно больше машин и финишировать на самой высокой позиции, насколько это будет возможно», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 26 марта 2021
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:15
-
19:07
-
18:12
-
17:28
-
17:15
-
16:18
-
15:33
-
14:58
-
13:33
-
13:18
-
12:34
-
11:56
-
11:31
-
10:36
-
10:30
-
10:00
-
09:24
-
08:30
-
00:50
-
00:35
- 25 марта 2021
-
23:45
-
22:32
-
21:40
-
20:48
-
20:41
-
19:53
-
19:17
-
19:10
-
18:50
-
18:45
-
17:12
-
16:54