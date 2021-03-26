Шварцман объяснил, почему его машина остановилась на трассе во время квалификации Ф-2

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал 12-й результат в квалификации бахрейнского этапа Формулы-2.



«Квалификация прошла не так, как мы хотели бы. Если честно, первая попытка была неплохой. Я допустил несколько небольших ошибок, которые ухудшили время круга по сравнению с результатами других, но я знаю, что мы могли бы показать такие же времена, как и ребята впереди.



На своей второй попытке я был полностью уверен, что мы сможем проделать по-настоящему хорошую работу. К сожалению, после прогревочного круга машина остановилась из-за того, что система перешла в аварийный режим работы. Такое происходит, если ты слишком сильно нажимаешь на тормоз и при этом держишь газ нажатым. Во время прогрева я превысил эту степень нажатия на тормоз, и моя машина заглохла. Я уже не мог заново стартовать, и мы, конечно, потеряли свою вторую попытку в квалификации и стартовую позицию в первой пятерке.



Я очень разочарован, но, судя по тестам, у нас отличный гоночный темп. Я постараюсь сделать в первой гонке всё, что в моих силах, посмотрим, где мы завершим её. Будет сложно, но я постараюсь пройти как можно больше машин и финишировать на самой высокой позиции, насколько это будет возможно», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».