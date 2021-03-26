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Хэмилтон: «Ред Булл» на данный момент нас опережает

Хэмилтон: «Ред Булл» на данный момент нас опережает
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его команда на старте сезона действительно уступает соперникам из «Ред Булл». После свободных практик Гран-при Бахрейна британец также отметил прогресс «Макларена».

«Мы думали, что „Ред Булл“ будет быстр. Знали, что команда на данный момент нас опережает. „Макларен“ также выглядит здорово, приятно видеть, что они сделали шаг вперёд.

Что касается погодных условий, то в ветре для нас нет ничего хорошего. Задняя часть болида нестабильна, но уверен, что все мы в одной лодке", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, что по итогам первой свободной практики Льюис Хэмилтон показал четвёртое время. На второй тренировке он стал третьим. При этом лучшим по итогам обеих сессий стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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