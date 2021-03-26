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Мазепин рассказал, как ветер мешал ему на тренировках Гран-при Бахрейна

Мазепин рассказал, как ветер мешал ему на тренировках Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.

«Для меня было чем-то особенным впервые принять участие в первой и второй тренировках. Само по себе это было очень позитивно. С технической точки зрения день был довольно сложным. Дул сильный ветер, причём он часто менял направление. Эти машины, по сравнению с Формулой-2, куда более серьёзно реагируют на ветер — как позитивно, так и негативно. Временами управлять машиной было сложно.

Если быть реалистами, то нам очень повезло с условиями в последний день тестов, когда трасса была очень быстрой. Сегодня трасса оказалась намного медленнее, а потому пилотировать на ней было существенно сложнее — по крайней мере, нам. За 23 круга ты испытываешь совсем разные вещи. Нужно было набраться опыта, и это определённо произошло», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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