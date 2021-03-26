Штайнер: пусть даже результаты это не показывают, но для «Хааса» это был неплохой день
Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна. Во второй сессии немецкий пилот Мик Шумахер занял 18-е место, а российский гонщик Никита Мазепин стал последним, 20-м.
«Пусть даже результаты этого не показывают, для нас это был неплохой день. Я был вполне доволен первой тренировкой. Мы проехали все запланированные круги, не было допущено никаких ошибок, всё шло солидно. Отзывы от гонщиков была хорошими, у машины был достойный баланс. Во второй практике у нас были сложности с тем, чтобы оба парня могли подобрать баланс, но это часть процесса обучения», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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