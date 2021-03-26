Боттас назвал болид «Мерседеса» неуправляемым
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна. В ходе одной из сессии он по радио назвал машину неуправляемой. После этого он объяснил, в чём заключалась проблема.
«Нестабильность баланса, а особенно задней части болида, стала самой заметной проблемой. С точки зрения настроек мы пытались прибавить. Ощущения стали лучше, но это ещё не то. По крайней мере у нас есть ночь и завтрашний день, чтобы решить проблему.
В любом случае мы претендуем на победу в гонке. «Макларен»? Да, они выглядели сильно. «Ред Булл», как и ожидалось, тоже. Думаю, мы в борьбе. Да, мы не быстрейшие, но проигрываем не так много», — приводит слова Валттери Боттаса портал Racingnews365.
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