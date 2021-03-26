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«На дворе 2021 год, а «Феррари» ещё не побеждает». Алонсо не жалеет об уходе из Маранелло

«На дворе 2021 год, а «Феррари» ещё не побеждает». Алонсо не жалеет об уходе из Маранелло
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не сожалеет о решении покинуть «Феррари» в 2014 году.

«На дворе 2021 год, а «Феррари» ещё не побеждает. Я никогда не жалею о своих решениях. Возможно, будь у меня шар, с которым я мог бы заглянуть в будущее, изменил бы некоторые решения. Но всегда чувствовал, что всё делаю правильно. Момент для расставания с «Феррари» был выбран идеально. В трёх из пяти сезонов мы до последнего боролись за титул. Атмосфера в команде была потрясающей. Но мы выбрали правильный момент. В конце концов наши отношения испортились бы, а мы этого не хотели», — приводит слова испанского спортсмена издание AS.

Напомним, в 2021 году Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего простоя. Фернандо будет защищать цвета «Альпин».

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